مغنية راب سعودية تحتفل بقيادة المرأة على طريقتها الخاصة .. فيديو

احتفلت المغنية والمخرجة السعودية ليسا بقرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة على طريقتها الخاصة؛ حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي تغني جالسة خلف عجلة القيادة، ليحقق الفيديو أكثر ما يقرب من المليون مشاهدة خلال أيام.



ونشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، مقطع من الأغنية التي تحمل عنوان "سقنا" احتفالا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة كما حرصت على تقديم نصائح حول سلامة النساء على الطرق المزدحمة وأهمية ارتداء حزام الأمان.



وتقول ليسا في مقطع من الأغنية "لا تنسى أن اليوم هو اليوم العاشر -العاشر من شوال- وهذا يعني عدم الحاجة إلى سيارات الأجرة، أنا لا أمزح، اليوم يمكنني أن أخدم نفسي بنفسي"، وفي مقطع آخر تقول "لا أحتاج أحدا ليوصلني فرخصة القيادة جاهزة معي".



وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في يونيو الجاري، ولاقى القرار احتفالا واسعا من نساء المملكة وإشادات داخلية وخارجية بالقرار الذي اعتبره الكثيرون "تاريخي" بالنسبة للرياض.