جبالي المراغي في حوار لصدى البلد: أطالب بعودة عمال المعاش المبكر.. وتدريب العمال وتثقيفهم أهم استراتجيات الاتحاد.. فيديو وصور

جبالي المراغي :

عمال مصر كانوا على وعي كاف اثناء الانتخابات العمالية

الدورات التثقيفية والتدريبية ولغة الحوار اهم استراتيجيات الاتحاد

قانون العمل الجديد ومصانع الحديد والصلب والنسيج أهم الملفات المطروحة خلال الفترة القادمة

اطالب بعودة عمال المعاش المبكر ولو بالاكراه

الانتخابات العمالية حسمت وضع النقابات المستقلة

بعد الانتهاء من الانتخابات العمالية يأتي اتحاد عمال مصر الجديد ليواجه العديد من التحديات فى ظل المرحلة الراهنة، ومن أهم الملفات التى يجب أن يضعها اتحاد عمال مصر فى الدورة الجديدة على أجندة أولوياته بما يخدم عمال مصر ويخدم تطلعات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، ليرفع شعار "العمل والإنتاج" ليكون شعار المرحلة المقبلة."صدى البلد"، أجرى حوارا مع جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر لمناقشة أهم الملفات التي تنتظر المناقشة خاصة بعد انتهاء الانتخابات العمالية وإلى التفاصيل..في بداية الأمر أهنئ القيادات العمالية بنجاح الانتخابات ونحمد الله أن الانتخابات العمالية مرت على خير ولا يوجد أن مشاكل تعوقها كما أن العمال كانوا على وعي كافي من البداية خاصة الانتخابات النقابية تأخرت 11 عاما ولكن بمجرد صدور القانون الجديد تم تحديد موعد الانتخابات على الفور.أهم الاستراتجيات التي سيتبعها الاتحاد إعطاء دورات تثقيفية وتدريبية للعمال والنزول إلى القطاعات والشركات ويجب أن يكون هناك لغة حوار بين القيادات والعمال وذلك سيساهم في الحد من الإضراب والاعتصامات اضافة إلى مناقشة المشاكل المتعلقة ببعض القطاعات مثل الاسمنت ومصانع الحديد والصلب والنسيج خلال 60 يوما.اهم ملف هو قانون العمل الجديد لانه يعتبر الاساس وحاليا تم الانتهاء منه في وزارة القوى العاملة ونحن في انتظار عرض القانون في لجنة القوى العاملة بالبرلمان.كما أن هذا القانون سيمنح العمال الامان الوظيفي وسيقضي على استمارة 6 نهائيا التي كانت تمكن صاحب العمل من فصل العامل تعسفيا ولا تقبل الاستقالة إلا بموافقة الطرفين على عكس ما كان يحدث في قانون العمل القديم وانا اتوقع أن هذا القانون سيحد من البطالة .الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بخروج شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وبناء عليه تم تقديم مشروع قانون لم وفي الانتظار الموافقة عليه اضافة إلى أن لجنة القوى العاملة سوف تخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة العمل، ليكون عليها التزام أمام اللجنة، مشددا على أن الهدف أن تكون هناك منظومة للمستقبل البعيدـ ولأن الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع المصرى مازال أكثر بكثير من الاقتصاد الرسمى.لدي خطة جديدة وجيدة لتطوير الاتحاد، كما طالبت بإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وكذلك عودة العمالة الذين خرجوا "معاش مبكر" ولو وصل الأمر إلى الإكراه.الكلمة الاولى والاخيرة كانت للانتخابات وباب الترشح كان مفتوحا للجميع كما أن هناك 3 نقابات مستقلة انضموا إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومن ضمنهم النيابات الإداراية.وزارة القوى العاملة قامت بدور عظيم في الانتخابات العمالية خاصة منذ فتح باب توفيق اوضاع النقابات على الرغم من حدوث بعض المشاكل في البداية إلا أن الانتخابات العمالية انتهت على خير دون مشاكل والجميع رأي ذلك.