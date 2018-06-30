الأهلي يتقدم على الشمس بهدف حمودي

أحرز أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الأول في شباك الشمس في الدقيقة 75 من أحداث المباراة الودية المقامة بين الفريقين حاليا على ملعب دريم بأكتوبر، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



جاء هدف حمودي بعد أن تلقى تمريرة زميله ناصر ماهر لينفرد بالمرمى ويسددها محرزا الهدف الأول.



ويواجه الأهلي الشمس في إطار الاستعداد للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمواجهة تاون شيب بطل بتسوانا في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.



