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أخبار العالم

شاهد.. حريق في مطار الكويت

السبت 30/يونيو/2018 - 07:22 م
مطار الكويت
مطار الكويت
رحيم يسري
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، عن اندلاع حريق داخل إحدى غرف التدخين في مطار الكويت الدولي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في فتحات التهوية داخل غرفة التدخين، ما أدى أدى لانتشار الدخان داخل المطار وإخلاء المتواجدين به، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

وتظهر مقاطع الفيديو تصاعد دخان كثيف داخل صالات المطار مما دفع فرق إطفاء المطارين المدني والعسكري، للتحرك فور نشوب الحريق للسيطرة عليه وإخلاء المطار دون إصابات.

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