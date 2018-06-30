المعلمين: صرف معاشات الأعضاء الثلاثاء

أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، أنه سيتم صرف معاشات الأعضاء يوم الثلاثاء، أما الورثة فسيتم الصرف لهم يوم الاحد 15 يوليو.



وأوضحت هيئة مكتب النقابة، فى بيان، أن أموال المعاشات ستكون جاهزة للصرف في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المذكورة، مشيرة إلى أن النقابة نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين .



ولفتت هيئة المكتب إلى أن النقابة اتخذت كل التدابير اللازمة للتيسير على جميع مستحقي المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال التنسيق مع البنك خلال فترة صرف المعاشات وتشكيل لجنة متابعة لمواجهة أى أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.



وفي هذا السياق، تناشد هيئة مكتب النقابة العامة، النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية ، بالإعلان عن مواعيد الصرف في مكان بارز وواضح بمقراتهم؛ تخفيفًا وتسهيلًا على السادة أصحاب المعاشات.

