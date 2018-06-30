إعلان التشكيلة الرسمية للمواجهة النارية بين البرتغال وأوروجواي

أعلن فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال تشكيلة فريقه لمواجهة أوروجواي مساء اليوم، السبت، في إطار ثمن نهائي بطولة كأس العالم والتي تقام حاليًا في روسيا.



وغاب عن تشكيلة البرتغال ريكاردو كواريزما رغم تسجيله هدفا أمام إيران، واحتفظ المدرب بنجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا في التشكيلة الأساسية رغم إخفاقه في المباريات الثلاث الماضية.



وضمت تشكيلة أوروجواي كما كان متوقعًا الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني في خط الهجوم وثنائي دفاع أتلتيكو مدريد دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز.



وجاءت تشكيلة منتخب البرتغال كالتالي:

روي باتريسيو، ريكاردو، بيبي، فونتي، جيريرو، ويليام، أدريان سيلفا، برناردو سيلفا، جواو ماريو، جويديس، رونالدو.



وجاءت تشكيلة منتخب أوروجواي كالآتي:

موسليرا، لاكسالات، جودين، خيمينيز، كاسيريس، فيسينو، تورييرا، بنتاكور، نانديز، كافاني، لويس سواريز.