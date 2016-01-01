الإفتاء: الاعتراف بالذنب يرفع عن الإنسان الكرب

قالت دار الإفتاء، إن الاعتراف بالذنب والالتجاء إلى الله؛ يرفع عن الإنسان الكرب ولو كان يظن أن لا سبيل إلى النجاة.



واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها بـ"فيسبوك" بقول الله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ [الأنبياء: 87، 88].



وأشارت إلى أن تقوى الله تعالى تنجي الإنسان من الحيرة وتجعل له نورًا يفرق بين الحق والباطل، ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29].