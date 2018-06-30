شاهد.. ردة فعل مارادونا بعد خسارة الأرجنتين من فرنسا

عاد دييجو مارادونا إلى المدرجات ليشاهد تحطم منتخب الأرجنتين في كأس العالم، بعد هزيمته 3-4 أمام المنتخب الفرنسي، في لقاء مثير في استاد قازان بروسيا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن نظرات الأسطورة الأرجنتينية مارادونا اوحت بعدم تصديق ما حدث لفريق بلاده ، حيث أحرز كل من كيليان مباب، وأنطوان جريزمان، وبنجامين بافارد أهداف الفوز في الدور ربع النهائي في شباك الفريق أرجنتيني الذي يواجه، خطورة الخروج في المباريات القادمة.





أما بالنسبة لمارادونا، فقد كانت المرة الأولى التي يعود فيها لمشاهدة بلاده بعد خروجه من المستشفى، في وقت سابق من هذا الأسبوع في مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”.





وقبل انطلاق المباراة، بدا اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا أكثر هدوءًا اليوم في استاد كازان أرينا، حيث شوهد المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني وهو يحتفل عندما شاهد فريقه يتعادل أمام المنتخب الفرنسي خلال الشوط الأول.



