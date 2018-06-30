مصطفى الشامي ومحمد شرف ينتهيان من بروفات باي واي فاي.. صور

أكد المنتج الاماراتي ناصر الظنحاني، أنه من المقرر انتهاء بروفات العرض المسرحي الجديد "باي واي فاي" الليلة تمهيدا لعرضها غدا على مسرح رومانس بوسط البلد في القاهرة.



وأضاف الظنحاني، أن مسرحية by Wi-Fi باي واي فاي او بالعربية "بواسطة الانترنت اللاسلكي" هي مسرحية كوميدية بطولة: دكتور مصطفى الشامي، محمد شرف، عبير منصور، ايمن اسماعيل، بصحبة مجموعة كبيرة من الفنانين الصاعدين وهم: رانيا سالم، شاهندة، هبة بدر، فتحي الجارحي، خالد الشيخ، أحمد رجب ، وائل علي، محمد كمال، ديكور دكتور: احمد عبد العزيز، من تأليف: أيمن إسماعيل ومن إخراج: حسام الدين صلاح.



وتدور احداث المسرحية حول عائلة مصرية تعيش في عام 2018 وسط التطور التكنولوجي وسرعات الانترنت المنزلي العالية لدرجة اصبحت العائلة بالكامل تجلس مع هواتفها المحمولة الذكية وتتواصل من خلالها ، حتى الأبناء يتعرفون على شريكة حياتهم من خلاله ويصطدموا حين يروا بعضهم البعض في الحقيقة فالتواصل من خلال جهاز إلكتروني لا يعطي الصورة الكاملة عن الشخص الآخر، وفي ظل هذه الأحداث يقرر حرامي سرقة هذا المنزل ويدخل ويجلس مع العائلة دون علمهم بوجوده ويصبح واحد من اهل البيت ، فهل ستنتهي العلاقة بينهم بالقبض عليه ام ماذا؟.



الجدير بالذكر ان مسرحية "باي واي فاي" سيتم عرضها غدا الاحد الساعة الثامنة مساءا مجانا ليتم تصويرها في نفس اليوم لعرضها على شاشات التلفزيون في مصر والوطن العربي