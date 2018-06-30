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برلمان

ناجي الشهابي: ثورة 30 يونيو صفعة تاريخية للإخوان

السبت 30/يونيو/2018 - 08:46 م
ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو التحالف السياسي المصري، انه واجه جماعة الاخوان مواجهة يومية، في مجلس الشوري، أثناء وجوده، مشيرا إلى أنه وصفهم في المجلس بـ" إخوان الشياطين".

وأشار "الشهابي" خلال كلمته باحتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى ثورة يونيو، ان الثورة كانت بمثابة صفعة تاريخية للإخوان، أسقطت مخطط امريكي هو الأخطر على مصر، بتبني من جماعة الاخوان.

وأضاف أن 30 يونيو أعادت التماسك للشعب المصري، فى مواجهة مخطط تقسيمي كان سيودى بالدولة المصرية إلي المهالك، مؤكدا على أن الدولة بشعبها ستتكاتف لمواجهة هذا المخطط الأمريكي الإخواني.

وأكد رئيس حزب الجيل ان الشعب المصري تحمل الكثير من المصاعب ويحتاج الآن إلى من يحتويه، مطالبا الدولة بتغيير السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة، من خلالها يعود للجنية المصري قيمته، ونحقق استقرار اجتماعي للمواطن المصري.

تحل اليوم الذكري الخامسة، لثورة 30 يونيو، والتي قام بها الشعب المصري في عام 2013، واستطاع ان يزيح محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان من الحكم، بعد صدور بيان 3 يوليو، الذي أعلن فيه عن عزل مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا.

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