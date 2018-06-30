بيتر ميمي يعلن مشاركة نجم عالمي في فيلمه الجديد حملة فرعون

شوق المخرج بيتر ميمي، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر " بنشر صورة تجمع بين عدد من نجوم الأكشن في السينما العالمية، وأعلن ان احدهم سيشارك في فيلمه الجديد حملة فرعون.



وغرد بيتر قائلًا: "‏توقع واحد من الناس ديه هيكون معانا فى الفيلم الجديد"، ومن ضمن هؤلاء سيلفستر ستالوني ، ارلوند شوارزنيجر ، انطونيو باندريس وغيرهم.



وكان ميمي أعلن أن الفيلم يتم اقتباسه من فيلم شمس الزناتي، وذلك بعد أن حقق فيلمه حرب كرموز أرقاما قياسية في ايرادات عيد الفطر.