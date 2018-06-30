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فن

بيتر ميمي يعلن مشاركة نجم عالمي في فيلمه الجديد حملة فرعون

السبت 30/يونيو/2018 - 08:43 م
بيتر ميمي
بيتر ميمي
شروق إبراهيم
شوق المخرج بيتر ميمي، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر " بنشر صورة تجمع بين عدد من نجوم الأكشن في السينما العالمية، وأعلن ان احدهم سيشارك في فيلمه الجديد حملة فرعون.

وغرد بيتر قائلًا: "‏توقع واحد من الناس ديه هيكون معانا فى الفيلم الجديد"، ومن ضمن هؤلاء سيلفستر ستالوني ، ارلوند شوارزنيجر ، انطونيو باندريس وغيرهم.

وكان ميمي أعلن أن الفيلم يتم اقتباسه من فيلم شمس الزناتي، وذلك بعد أن حقق فيلمه حرب كرموز أرقاما قياسية في ايرادات عيد الفطر.

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