وزير الرياضة يشهد احتفال ذكرى ثورة 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة



يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاحتفالية الكبري التى تنفذها الوزارة مساء اليوم السبت بمركز شباب الجزيرة احتفالا بالذكري الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الشباب وأعضاء ورواد مركز شباب الجزيرة.



وأوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إننا نحتفل اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة التى عبر فيها المصريون عن إرادتهم ووحدتهم للوقوف خلف الوطن والدفاع عنه، مشيرا أن مصر لديها العديد من المواهب الشابة فى مختلف المجالات والتى تسعي الدولة الاستفادة بهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات لاستثمار طاقات الشباب وخدمتهم فى سبيل تحقيق التقدم والتنمية ومستقبل أفضل للبلاد.



وبدأت الاحتفالية بافتتاح الوزير لمعرض الفنون التشكيلية، وتتضمن الاحتفالية فقرة فى العروض الرياضية وفقرة "سمسمية بلدنا"، وفقرة غنائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وإطلاق ألعاب نارية، وفقرة غنائية للمطرب أحمد جمال وفقرة أخرى للنجم سامح يسري.