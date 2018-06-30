صناع games of thrones: الجزء 8 سيكون دمويًا

كشف صناع المسلسل الأجنبي الشهير "games of thrones “ ان الجزء الثامن والأخير سيكون دمويًا ومليئاً بالكثير من الأحداث المأساوية.





وأكد صنّاع المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم أن الجزء الثامن سوف يشهد حالة من المشاعر الفياضة لتنتهي السلسلة الدرامية بشكل يليق بنجاحها .



