صناع games of thrones: الجزء 8 سيكون دمويًا

كشف صناع المسلسل الأجنبي الشهير "games of thrones “ ان الجزء الثامن والأخير سيكون دمويًا ومليئاً بالكثير من الأحداث المأساوية.
وأكد صنّاع المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم أن الجزء الثامن سوف يشهد حالة من المشاعر الفياضة لتنتهي السلسلة الدرامية بشكل يليق بنجاحها .
تقعُ أحداث المسلسل الذي يتمنى للفانتازيا في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية. يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عديدة، المراتب الاجتماعية والدين والحرب الأهلية والجنس والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.