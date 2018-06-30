شاهد.. أحمد موسى يهتف ضد محمد مرسي والإخوان على الهواء

ردد الإعلامي أحمد موسى على الهواء هتافات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع وجماعة الإخوان.



وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه شارك في ثورة 30 يونيو، وكان يقول في الميدان ضد الرئيس المعزول «ارحل غور خلي بلدنا تشوف النور، ويسقط يسقط حكم المرشد».



وأوضح «موسى» أن 30 يونيو يوم تاريخي بالنسبة للمصريين، وعلينا ان نتذكر دائما ماذا فعل محمد مرسي وجماعته ضد مصر والمصريين.

