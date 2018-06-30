علي حسن: العالم يتابع خطابات الرئيس ويدرك فخر السيسي بشعبه.. فيديو

أكد الكاتب الصحفى على حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشعب المصري أجمع يقف على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة المصرية.





وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن الكلمات التي يلقيها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحظى بمتابعة كبيرة من جميع وسائل الإعلام العالمية، مشيرا أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في ذكرى 30 يونيو تنازلته جميع وسائل الإعلام العالمية.





وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في خطاب اليوم بكل فخر بما يحققه الشعب المصري على الجماعات الإرهابية، والفخر بما يحققه الشعب المصري في معركة البناء والتنمية لبناء الوطن ورفعته.



