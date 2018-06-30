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أحمد موسى : خيرت الشاطر هدد بوجود 20 ألف إرهابى يحاصرون القاهرة

السبت 30/يونيو/2018 - 08:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الإعلامى أحمد موسى إن الشعب المصرى لن ينسى محاولات جماعة الإخوان الإرهابية تفكيك القوات المسلحة ، مشددا على أن الإرهابى خيرت الشاطر أعلن عن وجود 20 ألف إرهابى يحاصرون القاهرة خلال حكم الجماعة فى تهديد صريح وواضح للشعب المصرى .

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن هذه الجماعة لو استمرت فى الحكم كان تم تقسيم البلاد وتم تشريد المواطنين وتاميم الشركات فهذه الجماعة الإرهابية كانت تسعى لتفكيك مؤسسة القضاء .

وأشار أحمد موسى إلى أن هذه الجماعة الإرهابية استغلت الدين من أجل الوصول للسلطة، فالسلطة هدف الجماعة، مطالبا بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من فلول جماعة الإخوان للحفاظ على استقرار الدولة.

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