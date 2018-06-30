حبس المتهم بقتل طفل وإصابة آخر في حفل زفاف بالشرقية

أصدرت نيابة مركز الزقازيق قرارا بحبس شاب متهم بقتل طفل وإصابة في آخر بطلقات خرطوش في زفة عرس بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيق .



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من الأهالي بمصرع طفل " 15 عاما وإصابة آخر 13 عاما بأعيرة خرطوش في زفة عرس بقرية بني شبل بالزقازيق.



وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " جودة ص ج " 19 عاما حيث أطلق أعيرة نارية بواسطة سلاح ناري " فرد خرطوش" كان بحوزته بشكل عشوائي ابتهاجا بحفل الزفاف ما أدي لإصابة المجني عليه والمصاب الآخر.



تم نقل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي ونقل المصاب لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.