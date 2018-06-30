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أخبار البلد

أسامة الدليل: 30 يونيو أنهت مشروع الخلافة الإخواني وأعاد النظام الجمهوري

السبت 30/يونيو/2018 - 08:46 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي، إن القيمة الحقيقية لثورة 30 يونيو تكمن فى إرادة الشعب المصرى واستعادة الدولة من حيث كونها دولة أرض وشعب وسيادة واستعادة النظام الجمهورى الذى اختطف على يد جماعة لا تعترف بالدولة الوطنية.

وأضاف الدليل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعلم شيئا عن النظام الجمهورى أو السيادة، ولكن تعرف شيء وحيد يسمى مشروع الخلافة، وبالتالى كان أهم شيء تم التركيز عليه هو تدمير هوية الدولة من حيث كونها دولة، فهى تعلم الحدود الشرعية فقط وليس حدود الدولة.

وأوضح الدليل أنه خلال سنة حكم هذه الجماعة الإرهابية كان هناك عمل ممنهج منها ومن حلفائها الإقليميين على تفتيت الدولة المصرية وتزودها في سياق مشروع خرافى وهمي يسمى مشروع الخلافة وعاش الشعب أسوأ عام في تاريخه بالكامل.

وأكد الدليل أنه إذا لم تقم هذه الثورة كانت الدولة المصرية ستنتهى ويكون ليس لها وجود بعد أن مكثت أكثر من 7000 عام والأخطر من ذلك التواطؤ ليس على الشعب المصرى فقط وإنما كان على الجيش المصرى من الأساس الذى يعتبر الجيش الوحيد فى المنطقة.

وتابع الدليل أن الوعى البسيط لدى المواطن المصرى هو الذي أوصله إلى هذا السيناريو وقد فهم المخطط وحدث انفجار ثورة 30 يوينو.

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