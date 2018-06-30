جون كاسن: شراكة بريطانيا لمصر أفعال وليست أقوالا

أشاد جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة بالاتفاقية التى عقدتها التحرير للبتروكيماويات صباح اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".



قال في سلسلة تغريدات: "‏الاتفاقية الجديدة مع التحرير للبتروكيماويات دليل على أن بريطانيا بتستثمر في اللي مصر محتاجاه: بناء مجال الصناعة اللي بيخلق آلاف الوظائف ويزود التصدير. بريطانيا شريك مصر الأول في خلق الوظائف والاستثمار. مش بالكلام، بالأفعال .



‏استثمار بريطانيا في التحرير للبتروكيماويات يثبت أن الحكومة البريطانية هتستثمر في خطة الإصلاح الاقتصادي وفي المصريين نفسهم. مش بس بدولارات في البنوك إنما بخلق وظائف أكثر وزيادة الصادرات المصرية وتطوير التعليم".



نشر بتغريدة أخرى كلمة لباسل الباز، المدير العام للتحرير للبتروكيماويات حيث قال الباز " هذا المشروع هو أكبر مشروع صناعي في الشرق الأوسط .. $٨ مليار صادرات... ٢٠،٠٠٠ فرصة عمل".



ووقع صباح اليوم الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، بحضور طارق الملا وزير البترول، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، بأحد فنادق القاهرة.