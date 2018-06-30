ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جون كاسن: شراكة بريطانيا لمصر أفعال وليست أقوالا

السبت 30/يونيو/2018 - 08:44 م
صدى البلد
أشاد جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة بالاتفاقية التى عقدتها التحرير للبتروكيماويات صباح اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

قال في سلسلة تغريدات: "‏الاتفاقية الجديدة مع التحرير للبتروكيماويات دليل على أن بريطانيا بتستثمر في اللي مصر محتاجاه: بناء مجال الصناعة اللي بيخلق آلاف الوظائف ويزود التصدير. بريطانيا شريك مصر الأول في خلق الوظائف والاستثمار. مش بالكلام، بالأفعال .

‏استثمار بريطانيا في التحرير للبتروكيماويات يثبت أن الحكومة البريطانية هتستثمر في خطة الإصلاح الاقتصادي وفي المصريين نفسهم. مش بس بدولارات في البنوك إنما بخلق وظائف أكثر وزيادة الصادرات المصرية وتطوير التعليم".

نشر بتغريدة أخرى كلمة لباسل الباز، المدير العام للتحرير للبتروكيماويات حيث قال الباز " هذا المشروع هو أكبر مشروع صناعي في الشرق الأوسط .. $٨ مليار صادرات... ٢٠،٠٠٠ فرصة عمل".

ووقع صباح اليوم الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة، بحضور طارق الملا وزير البترول، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، بأحد فنادق القاهرة.

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية حول السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

أشرف سلطان يبرز ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو

كافاني يلدغ البرتغال بهدف مبكر في بداية المباراة .. فيديو وصور

صحف الأرجنتين بعد وداع المونديال: من الحلم للكابوس

اليوم.. كرة القدم تنتظر حدثا تاريخيا خلال لقاءات المونديال

بث مباشر مباراة البرتغال واوروجواي رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ماسكيرانو ضحية قرار فيفا الجديد بكأس العالم

فرنسا والارجنتين .. ماسكيرانو يدخل تاريخ كأس العالم السلبي

شاهد.. حريق في مطار الكويت

تعرف على الشروط العامة للتقديم للكليات والمعاهد العسكرية

فرنسا تتسلح برباعي هجومي شرس أمام تاريخ الأرجنتين في كأس العالم

شاهد.. أهداف مباراة فرنسا والأرجنتين المجنونة في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

السفير البريطانى بمصر: سنمول مشروع البتروكيماويات بـ 1.8 مليار دولار..فيديو
أحمد موسى: ميليشيا الجاسوس مرسي حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي
الشهاوي: الطبيعة المصرية ساهمت فى كشف حقيقة الإخوان.. فيديو
أشرف سلطان يبرز ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو
أحمد موسى : خيرت الشاطر هدد بوجود 20 ألف إرهابى يحاصرون القاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟