شاهد .. كواليس مشاهد الأكشن لتوم كروز فى Mission Impossible

طرحت شركة paramont Pictures فيديو جديد يكشف عن كواليس مشاهد الاكشن التي قام بها النجم العالمي توم كروز بنفسه في فيلمه الجديد fall out الجزء السادس من سلسلة افلام Mission Impossible .



وكان كروز قام بتصوير الفيلم في لندن وفرنسا و ابوظبي دون الاستعانة بدوبيلر رغم تعرضه لكسر في الكاحل اثناء قفزه من اسطح احد المباني العالية، فيما قام بنفسه بالقفز ببارشوت من ارتفاع 25 الف قدم.



ومن المقرر طرح الفيلم 30 سبتمبر المقبل بدور العرض الامريكية والعالمية.

