أشرف سلطان يبرز ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي.. فيديو

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث بإسم رئاسة الوزراء، إن البرنامج الاقتصادى الخاص بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى استكمال للخطط والبرامج التي بدأت بها حكومة المهندس شريف إسماعيل سابقاً.





وأضاف أشرف سلطان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المُذاع عبر فضائية "تن" الحكومة الجديدة لها إطار فكري جديد لخدمة أهداف الدولة وسيتم على أساسه وضع برنامجها، مشيرا إلى أن هناك التزاماً بالاستحقاقات الدستورية، التي تنص على التركيز على الخدمات التى لها الأولوية وتخصّص لها نسبة معينة من ميزانية الدولة مثل التعليم والصحة.





وأضاف أشرف سلطان أنه يوجد أيضًا عدد من التكليفات الرئيسية، تتعلق بحماية الأمن القومى، وتنمية مستدامة، وبناء المواطن المصرى، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الحكومة، ورفع مستوى المعيشة.



