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رئيس جامعة كفر الشيخ: الجيش حمى إرادة الملايين في 30 يونيو

السبت 30/يونيو/2018 - 08:58 م
رئيس جامعة كفر الشيخ:
رئيس جامعة كفر الشيخ: الجيش حمى إرادة الملايين في 30 يونيو
محمود زيدان
قدم الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنابة عن أسرة ‏الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من ‏يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية.

وأضاف القمري، خلال بيان له أن المشاركة الشعبية بكثافة ‏كانت من النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم ‏إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء ‏للوطن أغلى من الحياة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العالم كله احترم وقدر خروج الشعب المصري في تلك الثورة، مؤكدًا أن جيشنا المصري الباسل وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين.

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