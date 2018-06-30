رئيس جامعة كفر الشيخ: الجيش حمى إرادة الملايين في 30 يونيو
السبت 30/يونيو/2018 - 08:58 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: الجيش حمى إرادة الملايين في 30 يونيو
قدم الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنابة عن أسرة الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية.
وأضاف القمري، خلال بيان له أن المشاركة الشعبية بكثافة كانت من النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء للوطن أغلى من الحياة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن العالم كله احترم وقدر خروج الشعب المصري في تلك الثورة، مؤكدًا أن جيشنا المصري الباسل وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين.