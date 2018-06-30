رئيس جامعة كفر الشيخ: الجيش حمى إرادة الملايين في 30 يونيو

قدم الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنابة عن أسرة ‏الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من ‏يونيو، تلك الثورة الفريدة بين الثورات في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية.



وأضاف القمري، خلال بيان له أن المشاركة الشعبية بكثافة ‏كانت من النساء والشباب والشيوخ، الذين خرجوا بالملايين، واستظلوا بأعلام الوطن، وانضم ‏إليهم رجال شرطتنا الأبطال، وحماها جيش الشعب، الذى أقسم كل فرد من أفراده، أن الولاء ‏للوطن أغلى من الحياة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن العالم كله احترم وقدر خروج الشعب المصري في تلك الثورة، مؤكدًا أن جيشنا المصري الباسل وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين.

