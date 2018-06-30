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أخبار البلد

المصريون بألمانيا يحتفلون ب 30 يونيو على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو وصور

السبت 30/يونيو/2018 - 09:00 م
صدى البلد
سعيد العربي
احتفل بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقره برلين بثورة 30 يونيو اليوم مع أبناء الجالية المصرية وسط جو من السعادة.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة إن المصريين فى الخارج جزء لا يتجزأ من مصريين الداخل وان الشعب المصرى أفسد مخطط الجماعة الإرهابية بقيادة المرشد الفاشى وتحويل مصرنا الغالية إلى مستنفع من الفوضى. 

وأضاف: نوجه التحية لجيش مصر العظيم وشرطة مصر وشعب مصر وتحية للقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي تحيا مصر تحيا مصر.
المصريون بألمانيا يحتفلون ب 30 يونيو على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو وصور
المصريون بألمانيا يحتفلون ب 30 يونيو على أنغام الأغاني الوطنية.. فيديو وصور

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