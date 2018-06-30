الشهاوي: الطبيعة المصرية ساهمت فى كشف حقيقة الإخوان.. فيديو

قال تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطنى بالبرلمان، إنه كان لديه شعور بأن الإخوان لن يستمروا فى الحكم أكثر من عام.



وأضاف تامر الشهاوى خلال لقائه ببرنامج "مصر الحياة" عبر قناة "الحياة": "كان على الإخوان ضغط من تركيا وقطر بهدف سرعة السيطرة على مصر وهو ما جعلهم يسقطون بسرعة".



وتابع: "مرسى لم يحكم مصر ولكن مكتب الإرشاد كان هو الحاكم وقتها"، مشيرا إلى أن الطبيعة المصرية ساهمت فى كشف حقيقة هذه الجماعات بسرعة.