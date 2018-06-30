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أخبار البلد

انفوجراف ...كل ماتريد معرفته عن تطعيم شلل الأطفال الجديد

السبت 30/يونيو/2018 - 09:04 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
في إطار سعي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان للحفاظ علي مصر خالية من شلل الاطفال تم طرح طعم اضافي جديد تعرف عليه .

- إدراج جرعة جديدة من طعم شلل الأطفال بالحقن (سولك) بالمجان .

- توفير 4 مليون جرعة (سولك) بالمجان للتطعيم ضد شلل الاطفال .

- 22 يوليو بداية حملة التطعيم ب (سولك)ضد شلل الاطفال بالمجان .

- حملة التطعيم تشمل المصريين وغير المصريين بالمجان .

- مخزون تطعيم شلل الاطفال الجديد (سولك) يكفي لمدة عام ونصف

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