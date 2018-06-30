انفوجراف ...كل ماتريد معرفته عن تطعيم شلل الأطفال الجديد
السبت 30/يونيو/2018 - 09:04 م
في إطار سعي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان للحفاظ علي مصر خالية من شلل الاطفال تم طرح طعم اضافي جديد تعرف عليه .
- إدراج جرعة جديدة من طعم شلل الأطفال بالحقن (سولك) بالمجان .
- توفير 4 مليون جرعة (سولك) بالمجان للتطعيم ضد شلل الاطفال .
- 22 يوليو بداية حملة التطعيم ب (سولك)ضد شلل الاطفال بالمجان .
- حملة التطعيم تشمل المصريين وغير المصريين بالمجان .
- مخزون تطعيم شلل الاطفال الجديد (سولك) يكفي لمدة عام ونصف