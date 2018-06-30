انفوجراف ...كل ماتريد معرفته عن تطعيم شلل الأطفال الجديد

في إطار سعي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان للحفاظ علي مصر خالية من شلل الاطفال تم طرح طعم اضافي جديد تعرف عليه .



- إدراج جرعة جديدة من طعم شلل الأطفال بالحقن (سولك) بالمجان .



- توفير 4 مليون جرعة (سولك) بالمجان للتطعيم ضد شلل الاطفال .



- 22 يوليو بداية حملة التطعيم ب (سولك)ضد شلل الاطفال بالمجان .



- حملة التطعيم تشمل المصريين وغير المصريين بالمجان .



- مخزون تطعيم شلل الاطفال الجديد (سولك) يكفي لمدة عام ونصف