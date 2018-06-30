أحمد موسى: ميليشيا الجاسوس مرسي حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي

قال الإعلامى أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية حاصرت المحكمة الدستورية، كما قامت ميليشيا الجاسوس مرسي بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى ورفعوا أعلام تنظيم القاعدة أمام المدينة بوجود قياداتهم.
وأضاف "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يُذاع على قناة «صدى البلد» أن أعضاء الجماعة الظلامية كانوا يؤدون تدريبات أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامى، مشددًا على أن هذه الجماعة انتهكت الأمن القومى المصرى.
وأشار "موسى" إلى أن ميليشيا الجماعة الإرهابية كانوا يضربون ويعذبون المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية وكانوا يعتدون على السيدات أمام الاتحادية، مشيدًا بالفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الذى كان حينها قائدًا للحرس الجمهورى، حيث رفض الاستجابة لطلب محمد مرسى والجماعة الإرهابية بخروج الحرس الجمهورى للاعتداء على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد الجاسوس مرسى.