شاهد.. 50 ولاية أمريكية تتظاهر ضد سياسة ترامب بشأن الهجرة

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن 50 ولاية أمريكية شهدت اليوم مظاهرات ضد سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الهجرة.



وقالت الشبكة إن المتظاهرين يطالبون بإلغاء سياسة تقسيم عائلات المهاجرين والإفراج عن السجناء، ووقف التحقيق معهم بسبب اختراقهم للحدود بشكل غير قانوني.



وبحسب صحيفة "يو.إس.إيه توداي" الأمريكية، فإن التظاهرات خرجت تحت شعار "سنلم شمل العائلات"، مشيرة إلى أن جميع الولايات الأمريكية خرجت في تظاهرات اليوم خاصة ولايتي تاكساس وماساتشوستس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تجري في كاليفورنيا حوالي 80 فعالية لجذب انتباه المجتمع لمشكلة حماية عائلات المهاجرين.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" فمن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المظاهرات في أكثر من 360 فعالية مخطط لها اليوم للمطالبة بإعادة لم شمل العائلات.



واستجاب ترامب للضغوط بعد أسابيع من الغضب محليا ودوليا ووعد بأنه "سيبقي العائلات مع بعضها" في مراكز احتجاز المهاجرين.



ويقول منتقدو ترامب إن الأمر الذي أصدره ترامب لا يعالج مشكلة العائلات التي انفصلت بالفعل بين الخامس من مايو والتاسع منه.



وكان قاض في كاليفورنيا أمر بلم شمل العائلات في غضون ثلاثين يوما.



ويتوقع أن تكون هذه الاحتجاجات هي الأكبر بشأن الهجرة في الولايات المتحدة.