وزير الثقافة ومحافظ الغربية يفتتحان المركز الثقافي بطنطا

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يُرافقها اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية مساء اليوم السبت، المركز الثقافي بطنطا وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على تنفيذ مشروعات للإثراء المعرفي تزامنا مع احتفالات الوزارة بذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.





وتخلل الافتتاح احتفالية كبري وعروض كرنفالية شارك فيها الأطفال الصغار ولفيف من الأدباء والمثقفين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية .





المعروف ان مسرح طنطا من أهم المسارح بمصر من الناحية التاريخية والمعمارية حيث تم إنشاؤه منذ 82 عامًا، وصممه مهندس ايطالي وساهم في إثراء الحركة الفنية بمدينة طنطا علي مدار أكثر من نصف قرن، وكان الهدف الأساسي من إنشائه أن يكون مركزا رئيسيا لنشر الثقافة، افتتحه مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر الأسبق عام ١٩٣٦، ومنذ ذلك الحين تألق علي خشبته عميد المسرح العربي يوسف بك وهبي ، امينة رزق، زكى طلميات، سميحة أيوب، واطربت عليه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ومحمد فوزى وخطب على مسرحية الزعيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، كما استضاف العديد من حفلات الموسيقى العربية وفرق الإنشاد الديني والفنون الشعبية.



