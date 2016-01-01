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برلمان

تعرف على أجندة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:01 ص
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الإثنين، لاستكمال الأجندة التشريعية المقررة لها في دور الانعقاد الثالث، من خلال اجتماعات مكثفة لكافة خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الجاري مناقشتها للانتهاء منها وتسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب قبل الإعلان عن نهاية دور الانعقاد الحالي والإجازة البرلمانية.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعات مكثفة للانتهاء من المناقشة التمهيدية لقانون المرور الجديد بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

كما تستأنف صناعة النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وتستكمل زراعة النواب قانون الحكومة بشأن "إصدار قانون الموارد المائية والري"، بينما تسعى تعليم النواب للانتهاء من قانوني تنظيم الجامعات والتعليم الجديد قبل نهاية دور الانعقاد لتطبيقه وبداية العام الدراسي الجديد لارتباطه بمنظومة تطوير التعليم.

وتكثف لجنة الشئون الدينية اجتماعاتها للانتهاء من قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، بينما تستأنف لجنة النقل والمواصلات اجتماعاتها للانتهاء من قانون الملاحة الداخلية بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تسعى لجنة الإسكان بالبرلمان للانتهاء من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

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