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أخبار البلد

اليوم .. البابا تواضروس يترأس احتفالية العائلة المقدسة بالمعادي

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:01 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
مايكل حنا
يتراس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأحد، احتفالية بمناسبة دخول العائلة المقدسة بمصر وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادى ، ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية عدد من الوزراء وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن كنيسة العذراء مريم بالمعادى ، من ضمن المواقع التى زارتها العائلة المقدسة أثناء تواجدها فى مصر، وسميت باسم السيدة العذراء مريم نظرا لمرورها بهذة المنطقة.

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