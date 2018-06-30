الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والوضع الليبي أبرز موضوعات قمة الاتحاد الأفريقي بموريتانيا.. رئيس رواندا يقترح إنشاء قوة عسكرية وسوق أفريقية موحدة.. وماكرون يدعو لإنشاء مراكز إيواء ببعض الدول

- بعد غياب 33 عاما.. المغرب يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي

- لأول مرة رئيس فرنسا يحضر القمة الإفريقية لحل مشكلة الهجرة

- انقسام حول خطة رئيس رواندا لإصلاح الاتحاد



تستعد العاصمة الموريتانية نواكشوط على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، لاستضافة فعاليات القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، بمشاركة نحو 40 رئيس دولة أفريقية إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، حيث سيتم مناقشة الوضع الراهن في القارة السمراء والتحديات في إفريقيا وعلى رأسها إشكالية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والملف الليبي.



وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، فإن هذه القمة الإفريقية العادية تأتي في وقت كثر فيه الجدل حول أزمة المهاجرين الذين يعبرون الصحاري للوصول إلى أوروبا، ويشارك الرئيس الفرنسي للمرة الأولى في هذه القمة كونه يسعى مع مسؤولين أوروبيين آخرين، إلى إقناع بعض الدول الأفريقية بقبول فكرة فتح مراكز لإيواء على أراضيها وفرز المهاجرين الذين يعبرون منطقة الصحراء.



وأشارت القناة إلى أن نواكشوط تسعى لإنجاح تلك القمة "المهمة" بالنسبة للدول الإفريقية نفسها وأوروبا أيضا، موضحة أنه من بين القضايا التي سيناقشها المشاركون في القمة، ملف الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية نفسها مثل الجزائر والمغرب وليبيا التي يقصدها عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى أملا في الوصول إلى أوروبا.



وستكون الجزائر والمغرب على رأس البلدان التي ستطلب من بعض الدول الإفريقية بذل جهود أكثر من أجل ضبط حدودها ومنع مئات المهاجرين من التدفق إليها، كما سيناقش المشاركون فكرة الرئيس الفرنسي بفتح مركز إيواء وفرز المهاجرين في أراضي بعض دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، مشيرة إلى أن الجزائر والمغرب رفضتا المبادرة الفرنسية.



وأوضحت أن الملف الثالث في تلك القمة سيكون كيفية إيجاد سبل محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية خاصة في ليبيا وشمال مالي ودول مجاورة أخرى.



وفي هذا السياق، أعلن رئيس رواندا بول كاجامي الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأفريقي، خطة إصلاح ترتكز على ثلاث نقاط أساسية، أولها، توفير التمويل الكافي لهذه المنظمة لكي تسير شؤونها ومشاريعها بنفسها بدلا من أن تطلب في كل مرة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاريع الممولة في القارة من قبل الاتحاد الأفريقي في 2017 نسبة الـ14 % وهي نسبة ضعيفة وبعيدة عن الهدف المخطط له في البداية والمتمثل في بلوغ نسبة الـ75 % من التمويل بحلول 2020.



ويتضمن مشروع رئيس رواندا الإصلاحي إنشاء سوق إفريقية موحدة والسماح للمنتجات والأشخاص بالتنقل من بلد إلى آخر بكل حرية، ويعتقد الرئيس الرواندي أن هذا المشروع بإمكانه أن يجلب أموالا كثيرة للمنظمة ويعزز من اقتصاد أعضاء الاتحاد، كما اقترح رئيس البنك الأفريقي السابق رونالد كباروك فرض ضريبة نسبتها 0.2% على جميع المنتجات التي تأتي من خارج الدول الأفريقية.



أما الاقتراح الثالث فهو إنشاء قوة عسكرية إفريقية مشتركة تتدخل في حال وقوع نزاعات بين الدول الأعضاء أو للحفاظ على السلام على مستوى القارة، حيث أن عمليات حفظ السلام في القارة السمراء تتكفل بها قوات الأمم المتحدة أو بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا.



بينما أشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إلى احتمالية عدم التوافق حول تلك الخطة بسبب رفضها من قبل بعض الدول لا سيما فيما يخص خطوة فرض الضرائب على المنتجات المستوردة، إضافة إلى وجود نحو 10 منظمات ثانوية ترتبط بالاتحاد الإفريقي، من بينها منظمة وحدة المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمات جهوية أخرى مما يصعب التوافق حول الخطة المقترحة.



وأبرزت الصحيفة في تقريرها تواجد المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي بعد غياب 33 عاما، حيث تشكل عودة المغرب خطوة هامة في توحيد روابط الأخوة بين الدول الأفريقية، متسائلة عن الدور الذي سيلعبه هذا البلد داخل الاتحاد هل سيكون دورا توافقيا يدفع بالملفات إلى الأمام أم أنه دور يعزز الخلافات القائمة بينه وبين بعض الدول التي تساند الصحراء الغربية، وعلى رأسها الجزائر وجنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن هناك إرادة مغربية حقيقية بعدم عرقلة التسيير الحسن لشؤون الاتحاد.



يذكر أن الاتحاد الأفريقي يضم 55 دولة بما فيها الصحراء الغربية، وتشير الإحصائيات إلى أن ميزانية الاتحاد بلغت 769 مليون دولار في 2018، منها 318 مليون من تمويل خمس دول فقط وهي جنوب أفريقيا والجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا، أما الـ451 مليون دولار المتبقية تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويخصص نحو 255 مليون دولار لتمويل عمليات حفظ السلام في القارة السمراء.



وتأسست منظمة الوحدة الأفريقية في 1963 بهدف توحيد الشعوب الأفريقية وبعث روح التضامن بينها، وهي تضم حاليا جميع الدول الأفريقية المعترف بها دوليا، وكان يطلق عليها اسم "منظمة الوحدة الأفريقية " لكن عام 2002 تغير اسمها وتحولت إلى "الاتحاد الأفريقي".