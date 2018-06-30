تعرف على الفرق بين كتاب الله المنظور والمسطور.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كتاب الله المنظور هو الكون، وكتاب الله المسطور هو القرآن الكريم، ولا تعارض بينهما.





وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن كليهما صدر من عند الله تعالى، فهذا من عالم الخلق وهو الكون، وذلك عالم الأمر وهو القرآن، والله سبحانه وتعالى قال: "أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ".



