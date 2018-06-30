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أخبار العالم

بدء اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن جنوب السودان

السبت 30/يونيو/2018 - 10:16 م
جنوب السودان
جنوب السودان
أ ش أ
بدأت، اليوم السبت، في العاصمة الموريتانية اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى المكلفة من طرف الاتحاد الإفريقي بحل النزاع في جنوب السودان.

وترأَست اللجنة جمهورية جنوب إفريقيا وتضم في عضويتها الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وتشاد وروندا، وتسعى هذه اللجنة إلى إيجاد حل لمشاكل جنوب السودان ووقف إطلاق النار بين أطراف النزاع.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا رئيس اللجنة سيريل رامافوزا، أن اللجنة اعتمدت برنامج عمل يقوم على إيجاد مقاربة لحل مشكل جنوب السودان، وتذليل جميع الصعاب والعراقيل التي تحول دون التوصل إلى ذلك، وأن جهود هذه اللجنة توصلت حتى الآن إلى إعلان الخرطوم الذي التزم فيه الطرفان لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن دعم الاتحاد الإفريقي لا ينبغي أن يتوقف عند حد الوساطات، بل يجب أن يتجاوزها إلى كل ما تتطلبه عملية السلام في جنوب السودان.

وأبرز أن الاتحاد الإفريقي يعمل من خلال اللجنة آنفة الذكر على إيجاد آليات لحماية المدنيين الأبرياء في جنوب السودان، معربا عن أمله في إيجاد حل سلمي يضمن استتباب الأمن ويمكن من إعادة تصدير البترول، لما لذلك من أثر إيجابي على اقتصاد جنوب السودان.

وطالب رامافوزا المنظومة الدولية باتخاذ قرارات غير أحادية في هذا المنحى، وأكد أن أعداد اللاجئين والمأساة التي يعيشونها تحتم على المجتمع الدولي بذل جهد كبير جدا بهذا الخصوص، ومعبرا عن شكره لجميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ووكالاتها على الدعم الذي تقدمه لشعب جنوب السودان في هذه المحنة، حتى يتم التوصل إلى حل سريع ونهائي لمشكل جنوب السودان.

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