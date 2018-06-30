أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني في العراق العميد يحيى رسول ، اليوم السبت ، تدمير مركبتين لتنظيم "داعش" في سامراء.



وقال يحيي رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء تمكنت من تدمير مركبتين لعصابات داعش الإرهابي ، وعثرت على 3 صواريخ قاذفة وآخر"إس بي جي 9 ".



وأضاف أن القوات " اعتقلت 9 مطلوبين وفقا لقضايا إرهابية ، و7 من المشتبه بهم، في حين ألقت القبض أيضا على 27 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، خلال عمليات بحث وتفتيش ".



كان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فيد أعلن في وقت سابق تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".