الأردن يبدأ توصيل المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا

قالت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات ، إن القوّات المسلّحة الأردنيّة - الجيش العربي ، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقّاء السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع في الداخل السوري.



وأوضحت غنيمات - في تصريح اليوم السبت - أنّ هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقّاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانيّة الصعبة التي يمرّون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشيّة داخل أراضيهم.



وشدّدت على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثّف مساعيه لإعانة الأشقّاء السوريين، وإيجاد حلّ سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا.



ودعت منظمات الإغاثة الدوليّة والمجتمع الدولي إلى المبادرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقّاء السوريين في الداخل السوري.

