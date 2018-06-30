خليجيون في حب مصر: مهرجان سياحي لدعم مصر قريبا

كشف الدكتور يوسف العميري مؤسس جمعية خليجيون في حب مصر، عن إعداد مهرجان سياحي كبير تحت عنوان "هنا القاهرة " في يناير المقبل علي غرار مهرجان " هلا فبراير الكويتي " لدعم السياحة المصرية والتسويق لها علي هامش الحفل الذي نظمته الجمعية بمناسبة الذكري الخامسة لاندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بحضور اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الاسبق و الفنانة نيهال عنبر و عدد من ممثلي رجال الاقتصاد والسياسة العرب، أن جميع المحال التجارية والبزارات والشركات السياحية ستشارك في ذلك الملتقي لمدة شهر كامل.



وأكد أن الجمعية تقدم يد العون لمصر وشعبها لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة مؤكدا أن هناك تنسيقا مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار والقيام بدوره المنوط به، مشيرا انه لا ينبغي أن يكون حب الخليجيون في حب من طرف واحد وينبغي علي الجهات المعنية. المصرية أن تبادلنا نفس الحب