ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البحرية الإسبانية تنقذ 63 مهاجرا عند مضيق جبل طارق

السبت 30/يونيو/2018 - 10:18 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
أ ش أ
أعلنت قوات الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ 63 شخصًا من الموت غرقا في البحر المتوسط، في عملية انتشال أخرى جديدة اليوم ، حيث كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الجنوبي لإسبانيا.

وقالت سلطات الإنقاذ - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم / السبت/ - إنها أنقذت 58 مهاجرًا عند مضيق جبل طارق كانوا على متن ثلاثة قوارب قادمة من شمال أفريقيا، كما انتشلت خمسة أشخاص آخرين من البحر بالقرب من مدينة / مرسية / الإسبانية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن السلطات الإسبانية دفعت بسفن إنقاذ ومروحيات للبحث عن قارب خامس اعتبر في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنقاذ الاخيرة تأتى في وقت يشهد فيه الطريق البحرى الواقع غرب البحر المتوسط زيادة في أعداد المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا ، وذلك بالمقارنة بالطريق المقابل في الشرق عبر إيطاليا ، والتى تبنت مؤخرا سياسات صارمة تضمنت رفض استقبال المهاجرين في موانيها .

ترشيحاتنا

أول توابع فوز فرنسا.. نجم أرجنتيني يعتزل كرة القدم دولياً

تعليق ساخر من خالد الغندور على خروج البرتغال من مونديال روسيا

تعرف علي السر وراء زيارة محمد صلاح لبيروت

شاهد.. ردة فعل مارادونا بعد خسارة الأرجنتين من فرنسا

مفاجأة مدوية حول السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

جدو: ميسي ورونالدو في ليلة واحدة.. إيه يا كورة

ننشر حيثيات الإدارية العليا التاريخي لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة

إعلان التشكيلة الرسمية للمواجهة النارية بين البرتغال وأوروجواي

ثنائي أهلاوي يتنافسان على منصب مدير منتخب مصر

ترامب المكسيكي على بُعد خطوة من حكم البلاد لمواجهة نظيره الأمريكي

صحف الأرجنتين بعد وداع المونديال: من الحلم للكابوس

بيبي يتعادل للبرتغال أمام أوروجواي في بداية الشوط الثاني ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

خالد عكاشة: مصر هزمت مشروعاً إرهابياً مُعقداً.. فيديو
خيري رمضان: الدولة كانت تدار بفكر ساذج أيام الإخوان.. فيديو
خيري رمضان: كنا بندخل الإستوديو متخفيين أيام الإخوان .. فيديو
أحمد موسى: محمد مرسي سعى لتشكيل جيش موازي من الإرهابيين
خيري رمضان: الشعب هو البطل الحقيقي في 30 يونيو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟