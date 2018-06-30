البحرية الإسبانية تنقذ 63 مهاجرا عند مضيق جبل طارق

أعلنت قوات الإنقاذ البحري في إسبانيا إنقاذ 63 شخصًا من الموت غرقا في البحر المتوسط، في عملية انتشال أخرى جديدة اليوم ، حيث كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الجنوبي لإسبانيا.



وقالت سلطات الإنقاذ - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم / السبت/ - إنها أنقذت 58 مهاجرًا عند مضيق جبل طارق كانوا على متن ثلاثة قوارب قادمة من شمال أفريقيا، كما انتشلت خمسة أشخاص آخرين من البحر بالقرب من مدينة / مرسية / الإسبانية.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن السلطات الإسبانية دفعت بسفن إنقاذ ومروحيات للبحث عن قارب خامس اعتبر في عداد المفقودين.



تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنقاذ الاخيرة تأتى في وقت يشهد فيه الطريق البحرى الواقع غرب البحر المتوسط زيادة في أعداد المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا ، وذلك بالمقارنة بالطريق المقابل في الشرق عبر إيطاليا ، والتى تبنت مؤخرا سياسات صارمة تضمنت رفض استقبال المهاجرين في موانيها .