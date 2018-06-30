المصري البورسعيدي يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته على استاد المصري تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن وذلك بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد.



وخلال المران الذي يدخل به المصري الأسبوع الرابع من فترة إعداده استعدادا للموسم الجديد ركز العميد حسام حسن على النواحي الخططية والتكتيكية وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الجمل الفنية التي تفاعل معها الجمهور بشدة، خاصة مع تألق اللاعبين في تنفيذها وتنافسهم الكبير لنيل ثقة مديرهم الفني الذي حرص كثيرا على مطالبة لاعبيه بتوخي الحذر عند الدخول في الكرات المشتركة خوفا من إصابة أي من لاعبيه.



وشهد مران المصري المشاركة الأولى للاعب النيچيري ايزي ايميكا المنضم حًديثا لصفوف الفريق، حيث نال اللاعب استقبالًا طيبًا للغاية سواء من الجماهير أو زملائه اللاعبين وخاصة أحمد عبد الموجود زميله السابق في صفوف فريق النصر للتعدين ، حيث لعب الثنائي معًا لممثل الصعيد في مشاركته الوحيدة بالدوري موسم 2017/2016.



وخلال المران الذي ركز من خلاله الكابتن حسام حسن على النواحي الخططية ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني طيب للغاية استحق معه تحية الجماهير المتواجدة بالمدرجات لحضور المران.