إيناس عبدالدايم: مسرح طنطا إضافة للبنية الثقافية

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ، إن افتتاح مسرح طنطا التاريخي في ذكري ثورة 30 يونيو يعد إضافة للبنية الثقافية في مصر وأنه أصبح منارة ومركزًا للإشعاع الفني والثقافي.



وأضافت عبدالدايم ، خلال افتتاح مسرح طنطا بعد غياب دام لمدة 8 سنوات ، أن هذا المسرح يعظم من دور هيئة قصور الثقافة في الأقاليم ويعد شريانًا جديدًا للثقافة والفنون في قلب الدلتا ، موضحة أنه تم إعادة إحياء المسرح وعودته إلى دوره، بما يليق بمكانة مدينة طنطا الثقافية والفنية ومتنفسًا لأهالى محافظة الغربية وأيضًا ملتقى للأدباء والفنانين.



وأشارت إلى أن برنامج الاحتفالات سيستمر حتى الخميس القادم بالمجان وسيضم عروضًا لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة.



وأوضحت أن من أهم ما يميز المركز الثقافي لطنطا هو أفتتاح 8 فصول لمراكز تنمية المواهب لاكتشاف وتنمية مهارات أبناء الدلتا الفنية في ( العود – الجيتار – كورال الأطفال والشباب – الرسم – الايقاع – البالية – فصول لذوى القدرات الخاصة )، بالإضافة إلي ورش التمثيل وتصميم الديكور والإخراج، بجانب الصالونات الأدبية والأمسيات الشعرية لأدباء وشعراء الغربية والندوات التثقيفية التي من شأنها نشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات ومعارض للفنون التشكيلية.



وأعربت عن أملها في أن تعمل الثقافة علي محاربة الأفكار الهدامة، للمحافظة على الهوية الثقافية العربية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مختلف قطاعات وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية في جميع محافظات مصر.



من جانبه قال الدكتور أحمد صقر محافظ الغربية ، إن افتتاح مسرح طنطا في ذكري ثورة 30 يونيو جاء ليسطر إنجازًا جديدًا من إنجازات الثورة، إيمانًا من الدولة بالدور الذي تلعبه الثقافة في ترسيخ مبادئ المواطنة والحرية.



وأضاف أن ثورة 30 يونيو أنارت طريق الحرية و الرخاء، و أن هذا المسرح سيكون منارة للثورة الثقافية.