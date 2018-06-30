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أخبار العالم

مظاهرات في الهند للمطالبة بإعدام رجلين اغتصبا طفلة بشكل وحشى

السبت 30/يونيو/2018 - 10:21 م
مظاهرات فى الهند
مظاهرات فى الهند
أ ش أ
نظم مئات المواطنين مظاهرة اليوم بوسط الهند للمطالبة بإعدام شخصين قاما باغتصاب فتاة في السابعة من العمر بشكل وحشى والشروع في قتلها.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع والمحال التجارية وعرقلوا حركة المرور مطالبين بانزال اقصى عقوبة بمرتكبي هذا الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضى ببلدة ماندساور بولاية ماديا براديش الهندية.

وصرح متحدث باسم الشرطة الهندية ، بأن الطفلة تعرضت لهذا الحادث البشع أثناء انتظار السيارة للعودة من المدرسة إلى منزلها ، حيث عثر عليها بعض المارة في اليوم التالي / الأربعاء / في حالة سيئة ، حيث كانت تنزف الدماء وفاقدة للوعي ، غير أن الأطباء أكدوا أن حالتها باتت مستقرة.

كانت حكومة الهند وافقت مؤخرا على انزال عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال والفتيات دون الثانية عشرة من العمر ، وذلك في محاولة لمواجهة موجات الغضب العارم بين أوساط الرأي العام إزاء تفشى جرائم اغتصاب الأطفال .

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