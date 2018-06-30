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محافظات

سقوط أكبر صيدلية لتجارة الكيف بأبو كبير في الشرقية .. صور

السبت 30/يونيو/2018 - 10:19 م
سقوط أكبر صيدلية
سقوط أكبر صيدلية لتجارة الكيف بأبو كبير في الشرقية .. صور
وائل شاهين - محمد الطحاوى
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في محافظة الشرقية حملة برئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير الإدارة ، والمفتشين الدكتور محمد علام ، والدكتور عبدالرحمن علاء الدين حيث قامت بالمرور علي إحدي الصيدليات بقري مركز ومدينه أبو كبير التي تقوم ببيع وترويج تجارة المخدارت والترامادول.

وتم خلال ضبط كميات من الأقراص المخدرة التي تحتوي علي مادة الترامادول بجميع أنواعها وتركيزاتها (رولاكس - VIP Boss - ترامادول سوبر اكشن - التفاحه - تامول اكس) ، وتم تحريز الكميات وعمل محضر بذلك برقم ٢٥٦٨٥ لسنه ٢٠١٨ جنح أبوكبير وتم تسليم الأحراز والمحاضر إلي النيابة العامة بأبو كبير .


جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكثيف المرور علي المنشآت الدوائية والصيدليات المخالفة بمحافظة الشرقية حفاظًا علي صحة المواطنين .
سقوط أكبر صيدلية لتجارة الكيف بأبو كبير في الشرقية .. صور
سقوط أكبر صيدلية لتجارة الكيف بأبو كبير في الشرقية .. صور
سقوط أكبر صيدلية لتجارة الكيف بأبو كبير في الشرقية .. صور

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