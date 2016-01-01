بيان برلماني حول منع إزالة 8 عمارات عريقة بمثلث ماسبيرو

تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن منع ازالة 8 عمارات بمثلث ماسبيرو ذات طراز معماري فريد، موضحا أن القرار رقم 1790 لسنة 2015 صدر من محافظ القاهرة بهدم وإعادة تطوير وتخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحدودها الواردة تفصيلًا بعرض الإدارة العامة بالتخطيط والتنمية العمرانية والخريطة المرفقة والمحددة بـ"شارع 26 يوليو، شارع الكورنيش ،شارع الجلاء"، بعد موافقة المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بتاريخ 25 ديسمبر 2014، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.



وتابع المسعود في بيانه: "انتهت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة من هدم كل المنطقة تقريبا بالمباني الواقعة فى حدود القرار بمنطقة مثلث ماسبيرو وطبقا لتصريحات دولة رئيس الوزراء وايضا تقارير وزارة الآثار فهناك بعض المباني سيتم الإبقاء عليها داخل المنطقة، فزخارفها وتاريخها العريق أنقذها من الهدم لتظل شاهدة على وجود مثلث ماسبيرو يومًا ما تلك المنطقة ذات الطابع الشعبي وما تحمله من ذكريات".



وأردف: "هذه المباني مسجلة في قوائم الحصر بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كمباٍن ذات طراز معماري متميز، بل هناك إلزام على محافظة القاهرة بتوفير التمويل اللازم سواء بالاتفاق مع بعض البنوك أو مُلَّاك العقارات أنفسهم من أجل ترميم تلك المباني وتجديدها لتتناسق مع المنطقة في المستقبل".



وأكد أنه من بين تلك المباني عمارات بناها الفرنسيون واليونان والأرمن والإيطاليون الذين سكنوا منطقة مثلث ماسبيرو منذ زمن بعيد، وتوارثها أبنائهم، ولا تزال قائمة بذاتها وتحتفظ بكل زخارفها حتى اللحظة وهي:

68 ناصية شارع أبو العلا في تقاطعه مع شارع 26 يوليو.

شارع 26 يوليو.

18 شارع ابن اليازري.

14 شارع ابن اليازري.

50 شارع 26 يوليو.

14 شارع عمر بن قطبية.

عمارة تقع في شارع الجلاء ناصية شارع 26 يوليو.

هذا بالإضافة إلى مبانٍ أخرى، وهي:

مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل.

مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

مسجد السلطان أبو العلا بشارع 26 يوليو.

متحف المركبات الملكية بجوار مسجد السلطان أبو العلا.



واستكمل النائب: "يوجد 8 عقارات بشارع 26 يوليو منهم 5 عقارات ذات طراز معماري فريد علي الواجهة الرئيسية وعمارتين بشارع ابن اليازري وعقار علي كورنيش النيل وهذه العقارات لا يمكن هدها وإزالتها، فلا يعقل أن تعتبر هذه العمارات ضمن العشوائيات، لأنها لا علاقة لها بعشوائيات مثلث ماسبيرو".



وطالب المسعود المحافظ بمنع ازالة هذه العمارات الثمان وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة والآثار والتخطيط لبحث تنمية وترميم هذه العمارات التى تم تسجيلها ضمن الطراز الحضاري.