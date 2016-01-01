المقاولون العرب: تنفيذ 60% من مبنى البرلمان والانتهاء منه خلال عام

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن نسبة تنفيذ مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت إلى 60% تقريبا.



وأوضح صلاح فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل منتصف العام المقبل وافتتاحه رسميًا، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 109 آلاف متر مربع ويتكون من مبنى رئيسى يسع 1000 نائب وسيتم تشطيبه وتجهيزه علي أعلي مستوي من المباني الحكومية الحديثة ويتكون من بدروم + أرضى + ثمانية أدوار متكررة + قبه بقطر 50م وجراج على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة ومبانى خدمية (مسجد يسع 300 مصل – مستشفى 50 سريرا- مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسه – 8 مداخل – نافوره أمامية ).



وتابع، يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الانارة والانذار والحريق والتكييف المركزي.



وبلغت إجمالى كميات الحفر بالمشروع (320.000 متر مكعب ) ومن ضمنها ما يقرب (160.000 متر مكعب ) صخر وإجمالى كميات الخرسانة الإجمالية بالمشروع 180 ألف م3 وإجمالى حديد التسليح حوالى 36 ألف طن حديد.



جدير بالذكر أن المشروع يعمل به نحو 1300 عامل ومهندس وفنى.