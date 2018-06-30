البابا تواضروس يصلي عشية القديس الأنبا موسى الأسود

قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتطييب جسد قديسي دير البراموس بوادي النطرون، الأنبا موسى الأسود والأنبا ايسيذوروس.



شارك في طقس التطييب رؤساء أديرة وادي النطرون الثلاثة أصحاب النيافة الأنبا صرابامون (دير الأنبا بيشوي) والأنبا متاؤس (دير السريان) والأنبا ايسيذوروس (دير البراموس) كما شارك في التطييب أيضًا أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية .



جدير بالذكر أن عيد القديس الأنبا موسى الأسود يحل غدا الاحد .