ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البابا تواضروس يصلي عشية القديس الأنبا موسى الأسود

السبت 30/يونيو/2018 - 10:14 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتطييب جسد قديسي دير البراموس بوادي النطرون، الأنبا موسى الأسود والأنبا ايسيذوروس.

شارك في طقس التطييب رؤساء أديرة وادي النطرون الثلاثة أصحاب النيافة الأنبا صرابامون (دير الأنبا بيشوي) والأنبا متاؤس (دير السريان) والأنبا ايسيذوروس (دير البراموس) كما شارك في التطييب أيضًا أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية .

جدير بالذكر أن عيد القديس الأنبا موسى الأسود يحل غدا الاحد .

ترشيحاتنا

الكرواتي مودريتيش: أرفض مقارنتي بلاعب الدنمارك إريكسين

الأهلي يتعادل مع الشمس 1-1 وديًا استعداد للموسم الجديد

4 أسباب وراء اختيار عاصمة فنلندا لعقد قمة ترامب وبوتين

يلا شوت.. مشاهدة مباراة البرتغال واوروجواي بث مباشر | لايف

مفاجآت فى القائمة المبدئية للزمالك فى الموسم الجديد

عاجل.. انطلاق مباراة فرنسا والارجنتين بث مباشر

مباراة البرتغال و اوروجواي ..كافاني يطيح بكتيبة رونالدو من المونديال

قرار سعودي عاجل بعد تجمهر الشباب حول الفنانة نيرمين محسن بالرياض..فيديو

قرار عاجل من السعودية بشأن القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج

لاعب الأرجنتين بيليا يعلن اعتزال اللعب الدولي

مصابو حادث أتوبيس الزعفرانة: الإسعاف وصل بعد ساعة ونصف

شاهد.. أهداف مباراة فرنسا والأرجنتين المجنونة في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

أحلام تضع اللمسات الأخيرة على حفلها فى ختام موازين.. صور

أسيوط تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالمزمار البلدى والخيول .. صور

فيديو

أحمد موسى: الشهيد البطل هشام بركات وقف أمام الجماعة الإرهابية
خالد عكاشة: مصر هزمت مشروعاً إرهابياً مُعقداً.. فيديو
خيري رمضان: الدولة كانت تدار بفكر ساذج أيام الإخوان.. فيديو
خيري رمضان: كنا بندخل الإستوديو متخفيين أيام الإخوان .. فيديو
أحمد موسى: محمد مرسي سعى لتشكيل جيش موازي من الإرهابيين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟