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منوعات

قرش مفترس يمزق قدم سيدة حاولت إطعامه.. فيديو

السبت 30/يونيو/2018 - 10:22 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مرعبة تحبس الأنفاس امرأة كادت تفقد أصابعها بعد انقضاض سمكة قرش عليها وسحبها من أرجلها، أثناء محاولتها إطعام السمكة المتوحشة، بيدها أمام أحد الكاميرات التي صورت تلك اللحظة المخيفة.

كانت امرأة في مدينة بيرث ، تدعى ميليسا برونينج، بالغة من العمر 34 عاما، في عطلة بشمال غرب أستراليا في خليج دوجونج النائي، عندما حاولت أن تطعم سمكة قرش متوحشة، ليسحبها بفكة ويطبق أسنانه الحادة على إصبع يدها، حيث كادت افقد أصابعها في حادث مؤلم و موجع.

وبحسب صحيفت "ديلي ميل"، قالت السيدة بعد نجاتها من الحادث، أن هذا الأمر حدث بشكل سريع جدًا، وكل ما استطعت التركيز عليه أن اصبع يدي قطع ، حيث شعرت بأن اصابعها كانت تتمزق بين فكي القرش المخيف.

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