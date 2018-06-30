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برلمان

برلمانية تطالب حكومة مدبولي بتوفير إعانة بطالة للشباب

السبت 30/يونيو/2018 - 10:34 م
النائبة هيام حلاوة
النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب
أحمد أيمن
طالبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة بوضع الشباب فى بؤرة اهتماماتها وأولوياتها فى العمل، وتفعيل برامج الشباب حتى لا يكون الكلام حبر على ورق.

وأكدت حلاوة في بيان لها، أهمية وضع حلول عاجلة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة بها كل الضمانات التى تحمي الشباب وتحفزهم على الإقدام والعمل بطريقة تطمئنهم على مستقبلهم العملى الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي والوظيفي واستغلال طاقة الشباب بشكل ايجابي وفعال.

و طالبت هيام حلاوة بتوفير إعانة للبطالة لمن يلحق باى وظيفة حتى لا ينخرط فى بؤر الإرهاب والمخدرات مما يؤدى إلى إهدار موازنة الدولة على العلاج من هذه الأخطار وليس إنفاقها على بناء الشباب، مشيرة إلى أن طاقة مصر فى شبابها وأجيالها القادمة فيجب أن نستثمرها خير استثمار ولا نهدرها.

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