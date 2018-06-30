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كأس العالم

حطب: الفروسية كان على بعد خطوة من ميدالية الفرق في الدورة المتوسطية

السبت 30/يونيو/2018 - 10:27 م
صدى البلد
يسرى غازى
قال المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب اول رئيس اتحاد دول البحر الأبيض المتوسط ، أن منتخبنا الوطنى للفروسية كان على مقربة من تحقيق ميدالية فى منافسات الفرق بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط رقم 18 التى تختتم غد الأحد بمدينة تراجونا الاسبانية، بعد منافسة شرسة من دول إيطاليا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا.

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى أسعار خيول الدول المنافسة التى تتخطى أسعارها ملايين الدولارات بالقياس لخيول منتخبنا التى لا تتعدى أسعارها الملاليم، تمكن المنتخب من الحصول على المركز الرابع بالتساوي مع اسبانيا الدولة المنظمة للدورة .

أضاف المهندس هشام حطب أن منافسات الفردى شهدت تفوق للفرسان المصريين وكان بإمكان الفارس محمد طاهر زيادة أن يحرز ميدالية بعد أن دخل التصفية الثانية ولكن التوفيق لم يحالفه، وكذلك الفارس كريم الزغبى ، ولكن زميلهما عبد القادر سعيد استطاع الحصول على الميدالية البرونزية والوقوف على منصة التتويج ، مؤكدا أن الدول الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى فى منافسات الفرق وهى إيطاليا والبرتغال وفرنسا لم يحصل فارس من فرسان هذه الدول على ميداليات فى منافسات الفردى ، وختفوا تماما من المراكز الأولى .

أكد المهندس هشام حطب أن دورة العاب البحر المتوسط كانت خير اعداد لمنتخب الفروسية الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه إلى بطولة العالم لألعاب الفروسية التى سوف تقام بأمريكا منتصف سبتمبر المقبل ، واستعداد أيضا لمنافسات الدورى العربى المؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبل ، واحد مراحل الأعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 ، لافتا إلى أن المنتخب سوف يتم إعداده بشكل متميز خلال المرحلة المقبلة ، بإقامة مزيدا من المعسكرات الخارجية ، والمشاركة فى بطولات دولية ، ولذلك طلب حطب من الجميع دعم ومساندة المنتخب بعد أن أصبح لدينا فرسان على مستوى عال يعمل لهم حساب فى كافة البطولات التى يشاركون فيها ، وعلى رأس هؤلاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى يدعم ويساند جميع العاب لرفع العلم المصرى فى جميع المحافل الدولية .

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