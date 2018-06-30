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كأس العالم

شاهد.. تعليق شوبير على خروج البرتغال والأرجنتين من المونديال

السبت 30/يونيو/2018 - 10:20 م
احمد شوبير
احمد شوبير
ياسمين تيسير
أعرب أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي عن حزنه الشديد لخروج منتخبي الأرجنتين و البرتغال من الدور الـ ١٦ بمونديال روسيا مؤكدا أنه يوم خروج الأفضل بالمونديال.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": إثارة كأس العالم لا تتوقف يوم خروج الأفضل في العالم ميسي و رونالدو مباراة كبيرة قدمتها البرتغال ولكن انتصر كافاني والأوروجواي " .

وتأهل منتخب أوروجواي لدور الـ8 عقب نهاية مباراة البرتغال و أوروجواي بـنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب فيشت الأولمبي ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

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