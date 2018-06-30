توفيق عكاشة: الجاسوس مرسي سرب أسرار الدولة والجيش لخدمة الصهيونية.. فيديو

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، الغرض الحقيقي لوصول الإخواني محمد مرسي لحكم مصر بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن أمريكا جهزته للحكم ليكون جاسوسا على مصر لصالح الكيان الإسرائيلي.



وأضاف عكاشة، في برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن بني إسرائيل هم من دعموا الألة الإعلامية للترويج لجماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدة المعزول محمد مرسي للوصول إلى سدة الحكم في مصر، دعما لمخططات الصهيونية، مشيرا إلى أن المعزول محمد مرسي فرض على الشعب المصري في الوقت الذي كان الشعب المصري يجهل حقيقة تلك الجماعة الإرهابية معتقدا أنها جماعة إصلاحية متدينة حتى ظهرت حقيقتها.



وأوضح أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يمتلك خزائن بأسرار الدولة في الداخل والخارج، حتى جاء المعزول محمد مرسي وسرب تلك الأسرار للدول التي ساعدته في الوصول للحكم.