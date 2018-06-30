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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى حميات الزقازيق..صور

السبت 30/يونيو/2018 - 10:30 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتابع مستشفي حميات الزقازيق.. صور
وائل شاهين - محمد الطحاوى
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفى حميات الزقازيق يرافقه الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة والعاجلة وعلا يوسف ومحمود عبد الفتاح عضوي المكتب الفني.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعمل والغسيل الكلوي وتفقد التوسعات التي تتم بقسم العناية المركزة واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وكلف وكيل الوزارة الإدارة الهندسية بالمديرية بالتوجه للمستشفى غدا لرفع كفاءة قسم الاستقبال بالمستشفى وعمل بعض التعديلات بغرفة الإحتباس الحراري .

كما تم أثناء الزيارة تعديل مسار الدخول لمعمل التحاليل الطبية ليتناسب مع خط السير بالمستشفى .
وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى حميات الزقازيق..صور
وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى حميات الزقازيق..صور
وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى حميات الزقازيق..صور
وكيل صحة الشرقية يتابع العمل بمستشفى حميات الزقازيق..صور

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